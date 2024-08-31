Премьер Баварии требует реформы миграционной политики ФРГ

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Премьер-министр Баварии, председатель находящегося в оппозиции Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер настоятельно призвал правительство Германии провести коренную реформу миграционного законодательства.

«Сюда относятся отказы во въезде прямо на границе, коренное реформирование закона о праве на убежище, соглашения со странами происхождения о репатриации мигрантов и расширение списка безопасных стран», – заявил Зёдер в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 31 августа, цитирует агентство dpa.

По словам баварского премьера, правительство ФРГ пока отказывается предпринимать такие шаги. Комментируя представленный Берлином пакет мер, касающихся законодательства об убежище, Маркус Зёдер сказал, что он содержит правильные исходные элементы, но все еще недостаточен.