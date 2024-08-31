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Песков: у РФ были вопросы к Дурову, но его никто не арестовывал

Песков: у РФ были вопросы к Дурову, но его никто не арестовывал

Вопросы к сооснователю Telegram Павлу Дурову были и у России, но здесь его никто не арестовывал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Зарубин задал Пескову вопрос, есть ли Кремлю что сказать европейским политикам, которые в случае, если бы Дурова арестовали в России, могли бы отреагировать достаточно жестко.

«Нет, мне им нечего сказать абсолютно, – ответил он – единственное, что я хочу сказать, у нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», – отметил пресс-секретарь президента.

Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями, при этом автоконцерны никто не арестовывает, подчеркнул Дмитрий Песков.

«Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора [французской автомобилестроительной компании] «Рено» или «Ситроена» ?» – отметил представитель Кремля.

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