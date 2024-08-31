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Генсек Совета МПА СНГ: Перед выборами в Азербайджане нет черного пиара в соцсетях

Генсек Совета МПА СНГ: Перед выборами в Азербайджане нет черного пиара в соцсетях

В Азербайджане нет того черного пиара, который преобладает перед выборами в социальных сетях многих стран.

Об этом в беседе с журналистами заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Он отметил, что члены наблюдательной миссии МПА СНГ уже давно приступили к работе в Азербайджане для наблюдения за избирательным процессом: «В состав нашей миссии входят 40 человек. 33 из них работают в Азербайджане. После окончания выборов мы встретимся вечером и обсудим результаты. Затем будет подготовлен итоговый отчет. Мы обнародуем наше окончательное мнение в понедельник. Однако они будут обнародованы после того, как Конституционный суд объявит результаты. Центральная избирательная комиссия делает все возможное для успешного проведения голосования. В Азербайджане нет того черного пиара, который преобладает перед выборами в социальных сетях многих стран».

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