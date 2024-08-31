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Иран опроверг причастность к подготовке российских солдат

Иран опроверг причастность к подготовке российских солдат

Обвинения Украины в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на тему того, что его члены якобы занимаются обучением российских солдат использованию дронов на СВО, не имеют под собой оснований, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Дипломата цитирует ТАСС.

«Пресс-секретарь МИД нашей страны Насер Канани назвал необоснованными обвинения в присутствии иранского военного на Украине с целью обучения российских войск», — говорится в обращении иранского министерства.

Так МИД Ирана прокомментировал сообщение службы безопасности Украины (СБУ) и генпрокуратуры страны от 24 августа, о начале расследования в отношении генерала КСИР Аббаса Мусы, который якобы тренирует военных РФ применять иранские беспилотники.

В июле в Иране состоялись президентские выборы, победу в которых одержал Масуд Пезешкиан. После избрания политик заявил, что будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине.

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