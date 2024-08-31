Во Франции начали процедуру импичмента в отношении Макрона

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Крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано на странице в социальной сети X.

«Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания», — указано в публикации.

Решение принято на фоне отказа Макрона назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах этим летом, но не получивших абсолютного большинства в Национальном собрании. Представители «Непокоренной Франции» теперь указывают, что проголосуют против любого другого кандидата на пост главы правительства.