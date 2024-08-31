Песков рассказал о «круглосуточном графике» Путина из-за атаки ВСУ

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Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионах на границе с Украиной получает доклады по линии военных днем и ночью. Об этом заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер раз в день или по мере необходимости получает доклады по военной линии. «Это его ипостась верхового главнокомандующего», — пояснил Песков.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, как российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят».

По его словам, украинская армия пыталась «проявить себя» на нескольких участках, но в то же время понесла очень большие потери — несколько единиц техники, в том числе танк.