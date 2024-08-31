Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

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Власти Венесуэлы выдали России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета El Tiempo.

Задержанные Хосе Арон Медина и Александр Арте остановились в Каракасе по дороге домой в Колумбию. По словам сестры одного из колумбийцев, на мужчин обратили внимание венесуэльские полицейские из-за того, что те носили военную форму армии Украины.

Официальных подтверждений от властей России, Колумбии и Венесуэлы пока не поступало. Если информация подтвердится, то этот случай станет первым известным случаем о высылке в Россию иностранных граждан, принимавших участие в украинском конфликте, отмечает «Газета.ру».