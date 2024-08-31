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Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Власти Венесуэлы выдали России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета El Tiempo.

Задержанные Хосе Арон Медина и Александр Арте остановились в Каракасе по дороге домой в Колумбию. По словам сестры одного из колумбийцев, на мужчин обратили внимание венесуэльские полицейские из-за того, что те носили военную форму армии Украины.

Официальных подтверждений от властей России, Колумбии и Венесуэлы пока не поступало. Если информация подтвердится, то этот случай станет первым известным случаем о высылке в Россию иностранных граждан, принимавших участие в украинском конфликте, отмечает «Газета.ру».

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