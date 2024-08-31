Лариса Алекперова вошла в число богатейших российских женщин

563 Просмотров

Лариса Алекперова, жена бывшего президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла предпоследнюю строчку в рейтинге с дивидендами около 600 миллионов рублей.

«Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц „Лукойла“ в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций нефтяной компанией», — сообщил Forbes.

По данным издания, размер дивидендов, которые получила Алекперова на свои акции в мае, составил около 600 миллионов рублей. Такую сумму аналитики назвали с учетом налогов.