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Лариса Алекперова вошла в число богатейших российских женщин

Лариса Алекперова вошла в число богатейших российских женщин

Лариса Алекперова, жена бывшего президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла предпоследнюю строчку в рейтинге с дивидендами около 600 миллионов рублей.

«Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц „Лукойла“ в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций нефтяной компанией», — сообщил Forbes.

По данным издания, размер дивидендов, которые получила Алекперова на свои акции в мае, составил около 600 миллионов рублей. Такую сумму аналитики назвали с учетом налогов.

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