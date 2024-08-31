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Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым на границе

Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сегодняшней пресс-конференции в Ереване заявил, что готов встретиться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе Азербайджана и Армении для продолжения переговоров.

При этом он отметил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Ереван на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Баку.

Армянский лидер поддержал двусторонний формат работы с Азербайджаном, отметив его эффективность с декабря по апрель.

Премьер Армении также упомянул о недавнем подписании Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации границы и не исключил возможность многосторонних форматов.

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