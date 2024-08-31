На Баку опустится 38-градусная жара

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Обнародован прогноз погоды на 1 сентября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла. В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, восточный ветер в некоторых местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 21-26 ° тепла.