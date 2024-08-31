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Американцы не будут обслуживать F-16 в Украине

Американцы не будут обслуживать F-16 в Украине

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала в Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности», — говорится в публикации.

По данным газеты, вместо этого предполагается, что ответственность за обслуживание истребителей возьмёт на себя ЕС.

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