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Баку придает особое значение развитию и укреплению дружбы и сотрудничества с Малайзией

Баку придает особое значение развитию и укреплению дружбы и сотрудничества с Малайзией

Президент Азербайджан направил королю Малайзии Султану Ибрагиму поздравление. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Малайзии.

Мы придаем особое значение развитию и укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения наших межгосударственных отношений и сотрудничества в интересах наших народов. Надеюсь, что мы будем тесно сотрудничать с Малайзией в сфере борьбы с изменением климата в рамках COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Малайзии – постоянного благополучия.

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