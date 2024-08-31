Израиль создает новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе (фото)

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Израиль создает инфраструктуру в виде специальных коридоров для долгосрочного военного присутствия в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на спутниковые снимки, собранные аналитической компанией Forensic Architecture.

«Имеются доказательства того, что Израиль может создавать инфраструктуру в Газе, что является признаком планов долгосрочного военного присутствия. Спутниковые снимки, собранные за несколько месяцев, зафиксировали создание нового коридора на севере сектора Газа, ширина которого в некоторых местах составляет почти километр. Он простирается от границы с Израилем до окраины города Бейт-Ханун», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что израильская армия снесла остатки прежних зданий бульдозерами для создания коридора, удобного для перемещений военных.