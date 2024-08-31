Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым на границе |
Алиев отметил расширение стратегического партнерства с Кыргызстаном |
НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область |
Мехрибан Алиева: Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию! (фото) |
В Азербайджане наступил «день тишины» |
Удар молнии вызвал аварийную остановку АЭС в Армении, в стране наблюдаются перебои со светом |
В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев |
Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео) |
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей |
Главное Мир

При обстреле Белгородской области пострадали 46 человек (видео)

При обстреле Белгородской области пострадали 46 человек (видео)

Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии», — сказал губернатор.

Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.

Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Теги:
Из этой рубрики
На Камчатке пропал вертолет
Мир

На Камчатке пропал вертолет

2024/08/31, 11:15
При обстреле Белгородской области пострадали 46 человек (видео)
Мир

При обстреле Белгородской области пострадали 46 человек (видео)

2024/08/31, 10:58
В Стамбуле напали на больницу, пятеро пострадали
Мир

В Стамбуле напали на больницу, пятеро пострадали

2024/08/31, 10:43
НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область
Мир

НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область

2024/08/31, 10:31
Удар молнии вызвал аварийную остановку АЭС в Армении, в стране наблюдаются перебои со светом
Мир

Удар молнии вызвал аварийную остановку АЭС в Армении, в стране наблюдаются перебои со светом

2024/08/31, 08:04
Завершается делимитация киргизско-таджикской границы
Мир

Завершается делимитация киргизско-таджикской границы

2024/08/31, 00:45
Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить деятельность Х в стране
Мир

Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить деятельность Х в стране

2024/08/31, 00:37
Маск заявил, что власти США ведут страну к банкротству
Мир

Маск заявил, что власти США ведут страну к банкротству

2024/08/31, 00:09
Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве
Мир

Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве

2024/08/30, 23:55