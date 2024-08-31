При обстреле Белгородской области пострадали 46 человек (видео)

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Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии», — сказал губернатор.

Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.

Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.