В Стамбуле напали на больницу, пятеро пострадали

Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле. Как указывает телеканал TRT Haber, в результате атаки пострадали пять человек, включая полицейского.
«Стало известно, что пять человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что личность нападавшего или нападавших в настоящий момент не установлена.
«В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи», — добавил телеканал.