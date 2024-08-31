В Стамбуле напали на больницу, пятеро пострадали

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Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле. Как указывает телеканал TRT Haber, в результате атаки пострадали пять человек, включая полицейского.

«Стало известно, что пять человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что личность нападавшего или нападавших в настоящий момент не установлена.

«В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи», — добавил телеканал.