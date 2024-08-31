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В Турции задержали лиц, разыскиваемых Азербайджаном

В Турции задержали лиц, разыскиваемых Азербайджаном

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в республике 25 человек, объявленных в международный розыск по линии Интерпола, в том числе Азербайджаном.

«В результате операций, проведенных в восьми провинциях, задержаны 25 подозреваемых, объявленных 18 странами в розыск по линии Интерпола с требованием немедленного задержания», – написал министр в соцсети Х.

Он отметил, что задержанные подозреваются в участии в деятельности организованных преступных группировок, совершении различных преступлений, торговле наркотиками, людьми, мошенничестве, отмывании денег, причастности к нелегальной миграции.

Данные лица объявлены в розыск в Азербайджане, Германии, Австралии, Марокко, Нидерландах, Ираке, Иране, Италии, Казахстане, Кыргызстане, Республике Корея, Монголии, Молдове, Узбекистане, России, Сирии, Туркменистане и Иордании, уточнил министр.

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