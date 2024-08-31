Украинские F-16 взлетают с обычных автодорог

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Украинские пилоты, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них дополнительные риски, сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана.

«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», – говорится в сообщении телеканала.

По словам Тительмана, на некоторых километрах украинских дорог больше нет центральной разделительной полосы.

При этом LCI указывает на то, что использовать военные базы на Украине для взлета неосмотрительно, так как России известно их местоположение.

Бывший замначальника штаба верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе Мишель Яковлефф, в свою очередь, подчеркнул, что взлеты в таких условиях являются более рискованными, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос.