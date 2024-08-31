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Удар молнии вызвал аварийную остановку АЭС в Армении, в стране наблюдаются перебои со светом

Удар молнии вызвал аварийную остановку АЭС в Армении, в стране наблюдаются перебои со светом

Армянская АЭС была остановлена из-за удара молнии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

По данным ведомства, АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки вечером 30 августа. «Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели её в режим безопасной остановки», — говорится в сообщении.

В результате отключения АЭС на территории страны были зафиксированы перебои со светом.

Сотрудники станции работают над её перезапуском.

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