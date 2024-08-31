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Боррель объяснил нахождение Сийярто в России

Боррель объяснил нахождение Сийярто в России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в России, поскольку внешняя политика все еще остается в национальной компетенции стран ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС.

«Внешняя политика – это национальная политика. Смотрите, венгерский министр иностранных дел находится в Москве. Вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика – это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят, – сказал Боррель. – Но у нас [государств ЕС] есть обязанность строить общую внешнюю политику, однако общая не означает унифицированная».

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