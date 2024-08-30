Эрдоган встретился с семьями азербайджанских военных, погибших в Карабахской войне (видео)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с семьями азербайджанских военнослужащих, погибших в Карабахской войне.

В ходе встречи, состоявшейся после церемонии вручения дипломов и знамен Сухопутного военного училища при Национальном университете обороны, президент Эрдоган пригласил семьи азербайджанских героев на специальный концерт, посвященный Дню Победы, который состоится 30 августа в президентском комплексе.

Пожелав божьей милости тем, кто погиб на войне, Эрдоган ответил матери, сказавшей: «Благодаря вам, благодаря туркам, слава всевышнему, наши земли освобождены», сказал: «Вместе, спасибо вам».

Пожимая поочередно руки родителям шехидов, Эрдоган сказал: «Пусть места всех наших шехидов будут на небесах».

После встречи президент Эрдоган сфотографировался с семьями героев.