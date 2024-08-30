В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев |
Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео) |
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей |
Алиев сделал жесткое заявление по Армении |
Гаджиев потребовал от Армении раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев и извиниться |
Азербайджан и Армения подписали соглашение |
Франция показала духовное банкротство, пытаясь унизить азербайджанских паралимпийцев |
Коротченко: Не все в Ереване смирились с восстановлением целостности Азербайджана |
Макрон утверждает, что не знал ни о приезде, ни о готовящемся аресте Дурова |
Главное Мир

МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может принять необходимые меры, если Монголия откажется сотрудничать после визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе по связям с общественностью МУС.

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Польша отказалась обучать украинских военных и сбивать российские ракеты
Мир

Польша отказалась обучать украинских военных и сбивать российские ракеты

2024/08/30, 22:45
МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина
Мир

МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

2024/08/30, 22:28
ВСУ атаковали Белгородскую область России (видео)
Мир

ВСУ атаковали Белгородскую область России (видео)

2024/08/30, 21:52
В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев
Мир

В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев

2024/08/30, 21:15
Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России
Мир

Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России

2024/08/30, 20:54
Африканская страна обвинила Украину в вооружении террористов
Мир

Африканская страна обвинила Украину в вооружении террористов

2024/08/30, 20:32
В Армении выявлено уже 92 случая заболевания лихорадкой Западного Нила
Мир

В Армении выявлено уже 92 случая заболевания лихорадкой Западного Нила

2024/08/30, 20:17
МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина
Мир

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина

2024/08/30, 19:56
Боррель заявил, что ЕС не принял общее решение об ударах ВСУ по России
Мир

Боррель заявил, что ЕС не принял общее решение об ударах ВСУ по России

2024/08/30, 19:25