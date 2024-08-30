МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

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Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может принять необходимые меры, если Монголия откажется сотрудничать после визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе по связям с общественностью МУС.

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — говорится в сообщении.