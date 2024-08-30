Зеленский уволил главкома ВВС Украины после крушения американского истребителя F-16

239 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

В указе №600, опубликованном на сайте Офиса президента Украины, говорится об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука:

«Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей».

26 августа F-16 в Украине был сбит комплексом Patriot вследствие раскоординированности действий ВВС Украины.