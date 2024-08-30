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В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев

В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев

В США 21-летний студент Чикагского университета армянского происхождения Арам Брэнсон устроил взрыв в комнате общежития, снимая ролики по изготовлению бомбы, сообщает издание abc7chicago.com.

Взрыв произошел в январе 2023 года на шестом этаже здания университета, сообщили власти. Власти полагают, что бывший студент Чикагского университета  21-летний Арам Брансон из Массачусетса в настоящее время проживает в Армении.

ФБР сообщает, что обнаружило «два фунта нитрата калия» и другие материалы, которые, по словам Брансона, предназначались для изготовления фейерверка для поездки на выходные с друзьями.

Однако при последующем обыске его компьютера федеральные следователи обнаружили несколько видеороликов, на которых Брансон планирует террористические действия и обсуждает, как «сформировать, финансировать и вооружить революционную группу» в поддержку армян.

«Согласно обвинительным документам, деятельность Брансона по изготовлению бомб была связана с его желанием предпринять военные действия против азербайджанцев и других лиц, представляющих угрозу этническим армянам, проживающим на территории Нагорного Карабаха», — говорится в пресс-релизе прокуратуры США.

«Далее утверждается, что Брансон снимал видеоролики, на которых он обучает других изготовлению взрывных устройств и оснащает двери и столы гранатами. Его поисковик указывает на то, что он планировал предпринять действия против иностранных дипломатических учреждений в Соединенных Штатах».

ФБР сообщило, что в его общежитии была найдена пуля с маркировкой «11/11/22»,  – датой когда он присоединился к чикагскому отделению политической партии «Армянская революционная федерация».

Спустя восемь месяцев после взрыва в общежитии власти заявили, что багаж Брансона в бостонском аэропорту Логан сработал на обнаружение следов взрывчатого вещества, но ему, по-видимому, разрешили вместе с родственниками продолжить поездку в Париж, а затем в Армению.

Во время обыска дома его семьи в Ньютоне, штат Массачусетс, были обнаружены записи по изготовлению взрывчатки.

В настоящее время Брансон, как полагают, проживает в Ереване и учится в американском университете в стране. Он разыскивается по федеральным обвинениям.

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