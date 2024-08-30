В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев |
Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео) |
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей |
Алиев сделал жесткое заявление по Армении |
Гаджиев потребовал от Армении раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев и извиниться |
Азербайджан и Армения подписали соглашение |
Франция показала духовное банкротство, пытаясь унизить азербайджанских паралимпийцев |
Коротченко: Не все в Ереване смирились с восстановлением целостности Азербайджана |
Макрон утверждает, что не знал ни о приезде, ни о готовящемся аресте Дурова |
Главное Мир

Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России

Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России

Заполненность газохранилищ в Венгрии составляет 89%. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в публикации в социальной сети Facebook.

Накопленные запасы газа обеспечивают 57% годового потребления страны, что на 30% выше, чем в среднем в Евросоюзе, отметил дипломат.

Он рассказал, что поставки газа из РФ в Венгрию идут по трубопроводу «Турецкий поток» и в 2024 году составили 4,8 млрд кубометров. При этом в 2023 году за весь год в страну поступило по этому маршруту 5,6 млрд кубометров газа.

Сийярто подчеркнул, что российские поставки газа обеспечивают подготовленность Венгрии к отопительному сезону.

Теги:
Из этой рубрики
Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве
Мир

Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве

2024/08/30, 23:55
Польша отказалась обучать украинских военных и сбивать российские ракеты
Мир

Польша отказалась обучать украинских военных и сбивать российские ракеты

2024/08/30, 22:45
МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина
Мир

МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

2024/08/30, 22:28
ВСУ атаковали Белгородскую область России (видео)
Мир

ВСУ атаковали Белгородскую область России (видео)

2024/08/30, 21:52
В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев
Мир

В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев

2024/08/30, 21:15
Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России
Мир

Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России

2024/08/30, 20:54
Африканская страна обвинила Украину в вооружении террористов
Мир

Африканская страна обвинила Украину в вооружении террористов

2024/08/30, 20:32
В Армении выявлено уже 92 случая заболевания лихорадкой Западного Нила
Мир

В Армении выявлено уже 92 случая заболевания лихорадкой Западного Нила

2024/08/30, 20:17
МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина
Мир

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина

2024/08/30, 19:56