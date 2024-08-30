Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России

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Заполненность газохранилищ в Венгрии составляет 89%. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в публикации в социальной сети Facebook.

Накопленные запасы газа обеспечивают 57% годового потребления страны, что на 30% выше, чем в среднем в Евросоюзе, отметил дипломат.

Он рассказал, что поставки газа из РФ в Венгрию идут по трубопроводу «Турецкий поток» и в 2024 году составили 4,8 млрд кубометров. При этом в 2023 году за весь год в страну поступило по этому маршруту 5,6 млрд кубометров газа.

Сийярто подчеркнул, что российские поставки газа обеспечивают подготовленность Венгрии к отопительному сезону.