Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу

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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу незадолго до начала войны в Украине. По ее словам, «источник безопасности» оказался «источником уязвимости», видеозапись ее выступления была опубликована в российских тг-каналах.

По ее словам, Владимир Путин «променял процветание собственной страны» на имперские амбиции, а зависимость от энергоносителей оказалась козырем в руках российского лидера.

«То, что считалось источником безопасности, на самом деле было источником уязвимости. И когда Россия начала перебрасывать свои войска к границе с Украиной, она также перекрыла «газовый кран», чтобы шантажировать Европу», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что страх отключения электроэнергии в Европе не материализовался из-за помощи Соединенных Штатов, которые увеличили поставки ресурсов. Теперь же в Европе появилась собственная инфраструктура, считает фон дер Ляйен.