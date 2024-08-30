Украина продолжит транспортировку российской нефти в Европу до конца 2029 года

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Украина продолжит транспортировку российской нефти в Европу до конца 2029 года. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщают СМИ. Он отметил, что договорные обязательства его страны будут выполняться до истечения срока действия контракта.

Контракт на транспортировку газа в Европу через Украину истекает в январе 2025 года. Срок действия транзитного документа нефти истекает в 2029 году. Ранее он ошибочно заявил, что срок действия документа об экспорте российской нефти в еврозону истекает в 2025 году.