Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео) |
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей |
Алиев сделал жесткое заявление по Армении |
Гаджиев потребовал от Армении раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев и извиниться |
Азербайджан и Армения подписали соглашение |
Франция показала духовное банкротство, пытаясь унизить азербайджанских паралимпийцев |
Коротченко: Не все в Ереване смирились с восстановлением целостности Азербайджана |
Макрон утверждает, что не знал ни о приезде, ни о готовящемся аресте Дурова |
Первый F-16 в Украине сбила дружественным огнем ракета ПВО «Пэтриот» (обновлено, фото) |
Главное Мир

Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать Путина

Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать Путина

Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать президента России Путина в ходе его визита 3 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитики Bloomberg считают, что российский лидер «еще ни разу не рисковал таким визитом». Поездка состоится всего через полгода после того, как первый монгольский судья, работающий в МУС, занял свой пост. Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух приветствовал это событие как доказательство «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене».

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля к визиту, Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — пишет агентство.

Визит Владимира Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Улан-Батор, который ратифицировал Римский статут и признает юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест Путина, пригласил российского лидера на годовщину победы в войне на реке Халхин-Гол. Страна, будучи участником суда, обязана арестовать российского лидера.

Теги:
Из этой рубрики
Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу
Мир

Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу

2024/08/30, 19:06
Ряд европейских стран закрыл дорогу карабахским армянам
Мир

Ряд европейских стран закрыл дорогу карабахским армянам

2024/08/30, 18:19
Украина продолжит транспортировку российской нефти в Европу до конца 2029 года
Мир

Украина продолжит транспортировку российской нефти в Европу до конца 2029 года

2024/08/30, 17:29
Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать Путина
Мир

Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать Путина

2024/08/30, 16:05
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей
Мир

Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей

2024/08/30, 15:50
Боррель заявил об истощении запасов ЕС из-за помощи Украине
Мир

Боррель заявил об истощении запасов ЕС из-за помощи Украине

2024/08/30, 15:22
Кремль о следственных действиях против сторонников Шойгу
Мир

Кремль о следственных действиях против сторонников Шойгу

2024/08/30, 14:42
Кремль об опасениях по поводу визита Путина в участвующую в МУС Монголию
Мир

Кремль об опасениях по поводу визита Путина в участвующую в МУС Монголию

2024/08/30, 14:01
Сийярто неожиданно прилетел в Россию
Мир

Сийярто неожиданно прилетел в Россию

2024/08/30, 13:38