Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать Путина

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Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать президента России Путина в ходе его визита 3 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитики Bloomberg считают, что российский лидер «еще ни разу не рисковал таким визитом». Поездка состоится всего через полгода после того, как первый монгольский судья, работающий в МУС, занял свой пост. Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух приветствовал это событие как доказательство «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене».

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля к визиту, Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — пишет агентство.

Визит Владимира Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Улан-Батор, который ратифицировал Римский статут и признает юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест Путина, пригласил российского лидера на годовщину победы в войне на реке Халхин-Гол. Страна, будучи участником суда, обязана арестовать российского лидера.