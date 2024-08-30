Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей

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Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя высказывания 28 августа главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27-28 апреля 1947 года произошло переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны.

«Я однозначно негативно оцениваю то, что высказал украинский министр иностранных дел, как по вопросам интерпретации истории, так и самой проблеме эксгумации [жертв Волынской резни]», – цитирует главу правительства Польши портал onet.

Туск поддержал мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им сегодня в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия.

«Пан вице-премьер не открыл Америку. Украина не станет членом Евросоюза без польского согласия», – подтвердил Туск. «Украина и украинцы при нашем большом уважении и поддержке их военных усилий должны понять, что вступление в Евросоюз – это также вступление в зону стандартов, касающихся политической и исторической культуры. И пока со стороны Украины не будет уважения к этим стандартам, она не станет частью европейской семьи», – добавил премьер-министр Польши.