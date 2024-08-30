Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео)

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Пожар в Сураханском районе Баку локализован, ведутся работы по полной ликвидации огня. Об этом сообщили в МЧС.

«Пожар на территории Экспериментального опытно-испытательного предприятия в Сураханском районе Баку был оперативно локализован благодаря скоординированным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

16:34 МЧС сообщает, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на прилегающие территории Научно-исследовательского проектного института нефти и газа SOCAR в Сураханском районе, включая близлежащие дома.

Противопожарные работы продолжаются.

16:14 К тушению пожара в Баку привлекли вертолет.

15:20 На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о пожаре в Сураханском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место направлены соответствующие подразделения.

Возле дворца бракосочетания «Эфсун» в Сураханском районе введены ограничения движения по направлению улицы А.Рзаева и трассы Зыхское шоссе-Аэропорт.