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Боррель заявил об истощении запасов ЕС из-за помощи Украине

Боррель заявил об истощении запасов ЕС из-за помощи Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз привержен помощи Украине, однако поставки ВСУ истощают запасы стран объединения, сообщает «Коммерсант».

Он отметил, что к концу августа ЕС поставил Украине 700 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн.

«Вы не можете себе представить, сколько военных средств мы отдаем Украине. Мы истощаем наши запасы, и нам необходимо пополнить их. Я, мои коллеги и мой друг Бретон работаем над увеличением европейских военных мощностей»,— сказал господин Боррель перед встречей министров обороны стран ЕС.

Жозеп Боррель подчеркнул, что, несмотря на поддержку Украины и обсуждение снятия запрета на удары поставленным оружием по российской территории, Европа не воюет с Россией. «Никто не хочет воевать с Россией. Мы просто поддерживаем Украину»,— сказал он.

С начала российско-украинского военного конфликта европейские армии закупили 78% новой техники за пределами ЕС. С 2019 по 2021 год расходы ЕС на оборону увеличились на 20%. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что до этого в оборонную сферу вкладывали недостаточно средств. До марта 2024 года ЕС планировал поставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов, однако не успел выполнить план.

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