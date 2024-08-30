МИД призвал раскрыть судьбы пропавших без вести

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Министерство иностранных дел Азербайджана вновь подчеркнуло необходимость пролить свет на судьбы граждан, пропавших без вести во время армянской оккупации и конфликта, в Международный день пропавших без вести — 30 августа.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что, несмотря на обнаружение многочисленных массовых захоронений после освобождения азербайджанских территорий, Армения продолжает отказываться раскрывать местонахождение пропавших без вести.

«Около 4000 семей десятилетиями ждут вестей о своих близких, и получение информации о них — их фундаментальное право. Международное сообщество должно предпринять решительные шаги для установления судьбы пропавших без вести. Азербайджан продолжит усилия по выяснению судьбы пропавших без вести азербайджанцев», — говорится в публикации.