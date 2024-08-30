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МИД призвал раскрыть судьбы пропавших без вести

МИД призвал раскрыть судьбы пропавших без вести

Министерство иностранных дел Азербайджана вновь подчеркнуло необходимость пролить свет на судьбы граждан, пропавших без вести во время армянской оккупации и конфликта, в Международный день пропавших без вести — 30 августа.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что, несмотря на обнаружение многочисленных массовых захоронений после освобождения азербайджанских территорий, Армения продолжает отказываться раскрывать местонахождение пропавших без вести.

«Около 4000 семей десятилетиями ждут вестей о своих близких, и получение информации о них — их фундаментальное право. Международное сообщество должно предпринять решительные шаги для установления судьбы пропавших без вести. Азербайджан продолжит усилия по выяснению судьбы пропавших без вести азербайджанцев», — говорится в публикации.

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