Алиев сделал жесткое заявление по Армении

306 Просмотров

Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими странами. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем Азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.

Президент отметил, что территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в Конституции Армении, должны быть устранены, и Конституция должна быть изменена. Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты, которые уже утратили свою актуальность, должны быть полностью упразднены.

Глава государства считает, что позиция Армении относительно сохранения Минской группы вызывает недоумение. По его словам, если конфликт завершен и премьер-министр Армении заявляет о поддержке территориальной целостности Азербайджана, то какая необходимость в существовании Минской группы, которая уже утратила свою актуальность?

Президент также выразил мнение, что, судя по всему, Армения не заинтересована в заключении мирного соглашения и достижении прочного мира в регионе.