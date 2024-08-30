Бывший пресс-секретарь Гейдара Алиева выдвигается в парламент Нахчывана (фото)

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Заслуженная журналистка Азербайджана и Нахчыванской АР, доктор философии по политическим наукам Гахира Гусейнова выдвинула свою кандидатуру в депутаты Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Гахира Гусейнова баллотируется по Нахчыванскому городскому избирательному округу № 30. Хотя Гахира Гусейнова впервые выдвинула свою кандидатуру в депутаты парламента Нахчывана, она имеет большой политический опыт, сформированный в годы работы с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

«Я впервые участвую в выборах в качестве кандидата, хотя в молодости, будучи в 26 лет пресс-секретарем Гейдара Алиева в период его политической деятельности в Нахчыванской АР в 1990-1993 годах, как близкая соратница общенационального лидера, я принимала активное участие в становлении Верховного Меджлиса. Очень благодарна судьбе, что мне выпала честь быть рядом с великим сыном азербайджанского народа Гейдаром Алиевым в тот сложный и тяжёлый для Нахчывана период», — отметила Гахира Гусейнова.

Она подчеркнула, что благодаря мудрому руководству председателя Верховного Меджлиса Гейдара Алиева, Нахчыван был спасён от оккупации со стороны Армении, был заложен фундамент азербайджанской государственности.

«Как человек, чьи политические убеждения и мировоззрение сформировались под влиянием выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, я всегда поддерживала его политику и определённую президентом Ильхамом Алиевым стратегию. В соответствии с новыми реалиями, возникшими в стране после победы в Отечественной войне, глава страны уделяет большое внимание развитию регионов. В своей предвыборной платформе я руководствуюсь утверждённой президентом «Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы.» В ней определены приоритетные направления развития во всех сферах. Реформы и меры, направленные на повышение социального благополучия, развитие культуры, образования, отмечены в программе в качестве главных задач. В моей платформе отведено место и характерным проблемам современного общества. Если избиратели, оказав доверие, изберут меня депутатом, буду активно участвовать в совершенствовании социально-экономического законодательства», — заключила кандидат в депутаты Гахира Гусейнова.