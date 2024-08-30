Французский адвокат – «Минвалу» о деле Дурова: Макрон лжет и все юристы знают это

628 Просмотров

Ни для кого не секрет, что президент Франции Эманнуэль Макрон является ставленником Ротшильдов (банк, в котором довелось два года поработать Макрону, уже после свержения де Голля стал «родовым гнездом» для многих президентов Франции). Звезда Макрона взошла, когда тот получил рекомендацию серых кардиналов экономики Франции. Связь Макрона с Ротшильдами для французов не была тайной. И есть все основания полагать, что именно Ротшильды и заказали Макрону арест основателя Telegram Павла Дурова.

Один из ведущих специалистов по уголовным делам, французский адвокат, Девид Либескинд в эксклюзивном интервью Minval.az косвенно подтвердил эту версию, а также ответил на другие не менее интересные вопросы. И кстати, тут же отметим, что Minval.az связался с адвокатом Павла Дурова – Давидом-Оливье Камински, но он наотрез отказался что-либо комментировать по делу своего подзащитного.

Тут же напомним, что Дуров вынужден будет дважды в неделю отмечаться во французском полицейском участке. Также он должен внести пять миллионов долларов под залог и, естественно, являться на допросы. По имеющимся данным, самым главным обвинением, следствия является «совершение незаконных транзакций с криптовалютой».

Дело в том, что Федеральная резервная система (ФРС) запретила Илону Маску, Марку Цукербергу и Павлу Дурову работать с криптовалютой, но несмотря на это, последний создал криптовалюту «Тон», которую начали предлагать в Телеграм в качестве платёжного средства за рекламу с апреля 2024 года. Очень скоро об этом прознали в ФРС, и почти сразу же в парижской прокуратуре начали строить обвинения против Дурова. Как мы уже ранее сообщали, расследование ведется уже несколько месяцев.

Примерно в этот же период в соцсетях и СМИ начали появляться фотографии трёх детей Дурова и их матери – Ирины Болгар, которая вдруг вспомнила о том, что Павел Дуров не только не платит алименты, но и применял в отношении нее и детей физическое насилие. Случайность? Не думаем. Ирина Болгар подала в Швейцарии иск к Дурову, и Франция уже запросила у Швейцарии материалы по этому делу. А это говорит о том, что следствие постарается зацепить Дурова по максимуму.

– Господин Либескинд, в чем заключается основное обвинение против Дурова? Связано ли оно с транзакциями?

– Да, это основное обвинение. Есть еще 11 преступлений. Они включают в себя предоставление доступа к Telegram лицам, подозреваемым в совершении преступлений, связанных с педофилией или незаконным оборотом наркотиков.

Но, я считаю, что Дуров не может нести ответственность за различные переписки в Telegram, потому что в его действиях нет ни прямой, ни косвенной причастности к тем преступлениям, которые совершались на площадке Телеграм.

– Как вы думаете, как долго продлится расследование по делу?

– Расследование может длиться от двух до четырех лет. Эта процедура во Франции тянется очень долго.

– Писали, что Дурову грозит лишение свободы на срок до 10 лет, если его вина будет доказана. Насколько перспективно это дело с точки зрения защиты? Возможно ли сократить количество предъявленных ему обвинений или добиться полного оправдания?

– На практике 10-летний тюремный срок является максимальным, предусмотренным уголовным кодексом за преступления, в совершении которых он обвиняется. Вполне возможно, что суд сочтет, что некоторые преступления не были совершены им. Вполне вероятно, что обвинения в незаконном обороте наркотиков и педофилии не будут удовлетворены. С другой стороны, он отказался сотрудничать с французской судебной системой, которая хотела получить информацию о пользователях Telegram, подозреваемых в совершении правонарушений. По этой причине следственный судья считает его соучастником, но маловероятно, что он будет приговорен к тюремному заключению. Суд может приговорить его к условному тюремному заключению. В этом случае он не отправится в тюрьму. Чтобы добиться полного оправдания, необходимо было бы настаивать на том, что определенные правонарушения совершила компания Telegram, а не он лично, хотя он и является президентом компании. В таком случае компания была бы приговорена к крупному штрафу.

– Преступления, в которых обвиняется Дуров, если и были совершены, то не на территории Франции. Насколько полномочна Франция вершить правосудие над Дуровым?

– Франция обладает территориальной юрисдикцией, если обмен сообщениями в Telegram осуществлялся во Франции. Сеть Telegram распространяется по всему миру. Что, очевидно, имеет место.

– Адвокаты утверждают, что арест Дурова носит чисто политический характер и организован при помощи США. Что вы думаете об этом?

– Да, это дело носит политический характер, потому что именно прокурор Парижа принял решение об аресте Дурова. Именно он возбудил уголовное дело против Дурова. Но прокурор иерархически подчинен министру юстиции и правительству. Они отчитываются перед Эммануэлем Макроном, президентом республики. Президент лжет. Все французские юристы это знают. Решение о возбуждении уголовного дела всегда принимает прокурор.

– Что будет, если Дуров согласится сотрудничать со следствием?

– Если Дуров будет сотрудничать со следственным судьей, это ничего не изменит. При необходимости суд все равно вынесет ему приговор. Однако приговор будет более мягким.

– По некоторым данным, Дуров знал, что против него ведется расследование. Как получилось, что, зная об этом, он полетел во Францию?

– Похоже, что у Дурова была назначена встреча с Эммануэлем Макроном. Это объясняет, почему он отправился во Францию. Если это так, то его подставили.

– Как будет выглядеть этот процесс, где нет потерпевших и соучастников? Нет ни субъекта, ни объекта преступления.

– Если Дуров был арестован за эти 12 правонарушений, то у французской судебной системы наверняка есть доказательства того, что пользователи Telegram общались через эту социальную сеть с целью совершения правонарушений. Однако это не означает, что Дуров является соучастником!

– Дуров является гражданином России и Объединенных Арабских Эмиратов. Если завтра они потребуют его экстрадиции, сможет ли Франция отказать им?

– Франция может отказать в его экстрадиции, поскольку Дуров также имеет французское гражданство. Более того, он не совершал никаких преступлений в России или Эмиратах. Эти страны могут запросить экстрадицию при условии, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело в этих странах.

Рамелла Ибрагимхалилова