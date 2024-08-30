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Стало известно, как и где состоялось подписание документа между Баку и Ереваном

Стало известно, как и где состоялось подписание документа между Баку и Ереваном

Баку и Ереван подписали соглашение путем обмена оригиналами документов по дипломатическим каналам, сообщает Отдел информации и связей с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Документ будет опубликован в установленном порядке в ближайший понедельник, после завершения процедур внутригосударственного согласования.

На вопрос, почему документ не публикуется сейчас, ответили, что ключевое политическое содержание было раскрыто в пресс-релизе о встрече 19 апреля 2024 года. Поздняя публикация связана с необходимостью синхронизации процессов в обеих странах.

На вопрос о следующем этапе делимитации и участке границы, где он будет проводиться, отметили, что стороны договорились продолжить процесс после утверждения регламента, как это было оговорено на встрече 19 апреля 2024 года.

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