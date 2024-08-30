Гений за кадром: что известно о Николае Дурове, создателе Telegram

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Николай Дуров, старший брат Павла Дурова, сыграл ключевую роль в запуске соцсети «ВКонтакте» и создании мессенджера Telegram. Помимо этого, он был автором концепции собственной криптовалюты и блокчейн-платформы для мессенджера. Несмотря на участие в крупных международных проектах, Николай продолжил заниматься наукой, которой посвятил всю свою жизнь, пишет BBC.

Николай Дуров родился в семье петербургского филолога-классика Валерия Дурова и с раннего детства проявлял выдающиеся способности к математике. Он побеждал в международных олимпиадах по математике и стал чемпионом мира по спортивному программированию в команде Санкт-Петербургского университета. В 24 года он защитил диссертацию по математике и отправился в Математический институт Макса Планка в немецком Бонне.

Во время работы в Бонне его младший брат Павел позвонил ему и рассказал о новом проекте — социальной сети, которая впоследствии стала известна как «ВКонтакте». Николай помогал Павлу советами из Германии, а позже, вернувшись в Петербург, стал участвовать в разработке сайта, заняв должность технического директора. Он привлек в проект ведущих программистов Санкт-Петербурга, включая Андрея Лопатина, тренера сборной России по программированию.

Братья Дуровы покинули «ВКонтакте» в 2014 году, и вскоре компания Mail.ru Group Алишера Усманова получила полный контроль над корпорацией. Николай Дуров продолжал вести страницу в соцсети, где регулярно делился научно-популярными статьями и комментировал политические события. Он критиковал оккупацию Крыма и Донбасса российскими войсками, а также тотальную коррупцию в государственных структурах России.

После ухода из «ВКонтакте» братья Дуровы начали работу над собственным мессенджером — Telegram. Николай занял пост технического директора, разрабатывая протокол передачи данных и другие технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу мессенджера. Следующим проектом братьев стала децентрализованная сеть Telegram Open Network (TON) и криптовалюта Gram. Однако проект столкнулся с препятствиями со стороны Комиссии по ценным бумагам США, что привело к его блокировке.

Несмотря на проблемы с TON, Telegram продолжил внедрять элементы блокчейн-технологий, включая криптокошелек, браузер и собственный магазин приложений. Николай Дуров остался верен математике и продолжает работать старшим научным сотрудником в Математическом институте Российской академии наук. Он публикует научные работы по различным математическим темам, включая теорию чисел и абсолютную геометрию.

В марте 2024 года Франция выдала ордер на арест Николая Дурова, как и его младшего брата Павла. Павел Дуров был арестован в Париже и провел под стражей четыре дня, после чего ему были предъявлены обвинения по шести пунктам. Обвинения касались отсутствия модерации криминального контента в Telegram и отказа раскрывать данные пользователей по запросу правоохранительных органов.

Несмотря на международный розыск, Николай Дуров, по данным «Коммерсанта», продолжает жить в Санкт-Петербурге и заниматься наукой. Вполне возможно, что у него есть и другие гражданства, помимо российского.