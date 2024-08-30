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Посол РФ: Наблюдательная миссия ЕС в Армении занимается сбором развединформации по Азербайджану, Ирану и России

Посол РФ: Наблюдательная миссия ЕС в Армении занимается сбором развединформации по Азербайджану, Ирану и России

Фактически наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов.

«Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней «эксперта» из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведёт сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России», – сказал российский дипломат.

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