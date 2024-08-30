Кто угробит Европу?

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За раздуваемую США и НАТО агрессию в отношении России, Китая, иных крупных и мелких игроков Глобального юга, людям приходится, как минимум, расплачиваться собственным благосостоянием и даже жизнями, а государствам – включая европейские – попранием исконных традиционных ценностей и образа жизни; суверенитетом и независимостью; стагнацией экономики и прочими «прелестями».

Чтобы оправдать свое существование, НАТО запугивает людей внешней угрозой – в качестве наиболее «привлекательной» для нее является Россия. Однако постоянная эксплуатация «российской угрозы» (еще за века до создания НАТО) достигла своего пика, и на Западе уже многие стали задумываться, так ли она страшна, и не нагнетается ли искусственно для проведения интересов США и утверждения его гегемонии в мире.

К намеченной цели – утверждения США в качестве единоличного управленца планеты Земля – Вашингтон идет за счет «расстрела» суверенитета и разорения большого ареала государств, однако не только в формате «один на один» (слабовато будет), а в рамках Евросоюза, политически неустойчивых, в т.ч., развивающихся стран, и НАТО – по сути, искусственно сохраняемого военного блока, поскольку после роспуска Варшавского договора, в котором доминировал СССР, реально надобность в Североатлантическом альянсе отпала.

Советского Союза больше нет и не будет, и «убежденность» западников в усилиях президента Путина реанимировать «союз нерушимый республик свободных» – заведомо ложная. Но ключевая–то страна – Россия – осталась с ее огромными ресурсами и центром большего или меньшего притяжения для многих государств. Значит, ее следует либо подчинить Вашингтону, что нереально в имеющихся условиях, либо разорить и сильно скомпрометировать – через, как минимум, усилия в этом деле Европы, НАТО и их сателлитов.

В продолжение темы альянса. С его упразднением Америка утратила бы свое широкое военное присутствие в Европе и Турции, и вместо роспуска блока США стали расширять его на Восток, навязывая «Новой Европе», да и «старой» – тоже, страхи и фобии в отношении России, Китая, других политических тяжеловесов Глобального юга.

По сути, США принудили Европу включиться в войны (хотя кое-кто это сделал с удовольствием); в неоколониальное движение, не давая европейскому военно-промышленному (оборонному) комплексу производить в пределах разумного, то есть удовлетворять собственные нужды, а не работать на авантюры, заказанные Вашингтоном.

И это очень хорошо видно на поведенческой модели США на российско-украинском направлении, в частности на том, как Вашингтон «потрошит» бюджеты европейцев для продолжения войны, сбагривания им американского оружия и дорогущего СПГ, поскольку дешевый российский природный газ в Европу из-за санкций поступает далеко не в том объеме, какой мог бы удовлетворить европейскую энергетику, промышленность и бытовое потребление.

Так что «единство Европы» и «единство НАТО» держится сейчас на навязанном европейцам страхе «российской угрозы», которая потихоньку угасает в европейцах и вызывает у них агрессию в отношении США, оголтелой русофобии и раскручивания неонацизма, принуждения к подчинению «либеральным ценностям Америки», в том числе, в законодательном порядке. И агрессия эта просматривается также в самом американском обществе.

Однако до полного массового понимания ситуации (так сильно США запудрили мозги европейцам и «своим») – еще далеко. Страх, столь искусно внедренный в их умы (причем, посредством довольно примитивных технологий, ведь не все наделены элементарным аналитическим мышлением), заставляет европейцев выбирать между «ужасным и плохим». То есть между страхом перед Россией и гегемоний США, которые «защитят» европейцев со своих 750 военных баз, разбросанных по миру.

А ведь если копнуть глубже – не на уровне трафаретного массового сознания, – американские базы лишь создают угрозу безопасности той или иной стране ввиду ее (их) участия в военных или способствующих военным действиям в отношении не только России, чьи границы Вашингтон пытается поджечь еще и со стороны Южного Кавказа и государств Каспийского бассейна, который, кстати, прикрывает и Китай.

Открыв «восточный фронт», НАТО, а, по сути – США, поставили под угрозу славянские народы и страны их компактного проживания, не говоря уже об разоренной Украине. Но, напомним, славян англосаксы никогда (вспомним историю) не считали равными себе – так сказать, расходный материал, часть которого удалось приголубить в интересах географической доступности к «врагу» и человеческого ресурса на убой.

Ну, а проснувшимся или уже непокорным Вашингтон и Ко. устраивают хорошо апробированные в мире «цветные революции». Если говорить о кавказских соседях России, запах роз стал особенно навязчивым в Грузии, в которой парламентские выборы назначены на 26 октября. С Арменией же Запад успешно сумел справиться, причем, за гроши) – в свою пользу и в ущерб безопасности Южного Кавказа и соседних с ним государств.

По сути, речь идет о «крестовом походе» Запада на Восток, под которым подразумевается и часть самих государств ЕС, не говоря уже об иных. По факту США проводят колонизаторскую политику с ее распространением на европейские страны, которых массово не напряг богатый, однако трагичный для колонизируемого опыт Вашингтона во Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке, других странах.

Но рано или поздно им (и не только странам ЕС) все равно придется расхлебывать и расплачиваться за то, что «накосячили» американцы под молчаливое согласие (или боязнь иметь собственное мнение и его отстаивать) европейцев. Строго говоря, процесс расхлебывания уже идет – пока без надежд на успех.

Между тем Европа – фрагментарно – начинает приходить в себя. Речь, в основном, о европейских партиях правого толка, популярность которых растет на Западе. Если не стройным хором, но о продвижении многополярности мира все же «запевают» – в том числе, в «оплотах» ЕС – Германии и Франции. Объевшись американским неолиберализмом, в Европе «вспомнили» о традиционных ценностях, морали, национальной идентичности и вреде массовой миграции без разбора.

Если уж в Германии, при всей трусости Шольца, не смолкают голоса о том, что «Америка – чужеродная держава», а «ФРГ стала «вассалом США» (как, впрочем, и во Франции), «куда уж дальше». В частности, «прозревшие» называют авиабазу в Рамштайне «самым наглым символом внешнего господства США над Германией», а американский образ жизни – «самым успешным оружием массового уничтожения XX века». Собственно, это позиция не только «правых», но зачастую и «левых» политиков и электората обоих.

Что есть американский неолиберализм, навязываемый Европе и другим государствам мира? Исходя из действий американцев, подгребших под себя НАТО, это расизм, неонацизм, война как способ достижения цели – единоличного доминирования в мире «Великой Америки». Многогранность, многоцветность и самобытность цивилизации попросту стирается, что стимулирует страны к изменению имеющегося миропорядка и баланса сил.

Европейская не свобода от США и НАТО, принуждение государств ЕС и иных подчиняться, мягко говоря, несуразным санкциям – будь то в отношении России (или особенно касающихся ее), Китая, Ирана и т.д., тяжело ударили по экономикам Европы. Подчиненность не выдержала даже самая мощная ее экономика – Германия.

Да и весь Евросоюз оказался фактически отрезанным от крупнейших рынков сбыта, дешевой энергии; стал чрезвычайно зависим от американских энергоносителей, которые США «загоняют» ему по откровенно спекулятивным ценам. Соответственно, промышленность терпит крах, безработица растет, как и дефицит торгового баланса, а у США он, напротив, сокращается, в то время как у Европы военно-промышленный комплекс уходит в минус, а у США – в плюс. Но при этом госдолг США, в силу их участия в глобальных конфликтах, достиг почти 35 триллионов долларов.

Разумеется, жалеть Европу – не стоит, правильнее – сожалеть: она сама сыграла значительную роль в собственном разорении, ввязавшись в российско-украинский раздрай и стимулируя его поставками той же Украине (и не только ей) как современного, так и замшелого вооружения, боеприпасов и денег «чистыми» на многие миллиарды долларов.

Собственно, иного исхода для Европы, как упадок и разорение, ждать не приходилось в заданной ситуации: дальновидных политиков в Германии, сравнимых или хотя бы близко стоящих к Вилли Брандту, Гельмуту Шмидту и тезке последнего – Колю, и даже к Ангеле Меркель (хоть и с натяжкой) – уже нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал оптимистичное заявление, в соответствии с которым конец западной либеральной гегемонии может наступить уже в этом году.

«В этом году, с Божьей помощью, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем положить конец мировому порядку, основанному на прогрессивной либеральной гегемонии. Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики. Стал причиной бестолковой международной политики, обнищания семей и ухудшения общественной безопасности», – сказал Орбан.

По его словам, имеющийся мировой порядок породил лидеров, не способных ими быть, и они вообще не подходят для подобной роли, совершают одну ошибку за другой, «и в конце концов идут к своей собственной гибели».

Думается, такой «наглости», резко диссонирующей с американским вешанием лапши на уши всему миру, Вашингтон венгерскому смельчаку не простит.

Орбан несколько поспешил, увидев быстро приближающийся «свет в конце тоннеля». Саморазрушительная, под зорким оком и руководством Вашингтона политика Европы, полнейший крах еще не претерпела. Количество обанкротившихся компаний ЕС стремительно растет, но темпы по странам – разные. «Евростат» подсчитал, что в Греции количество банкротств выросло на 133%, в Литве – почти на 17%, в Словакии – на 7,6%. В Германии за последнее время – «всего» на 6%.

Государственный долг Италии, по официальным данным, в июле этого года достиг исторического максимума, превысив 3 триллиона евро. И произошло это стремительно – только за прошлый месяц госдолг увеличился на 30,3 млрд евро. Что же касается «второй экономики ЕС» – Франции, ее государственный долг составляет 110% от ВВП.

Можно, конечно, сколько угодно радоваться тому, что по состоянию на начало августа ЕС ввел против России 19 500 индивидуальных и секторальных санкций. Но что он получил в сухом остатке? Спад экономики во всей Европе, закрытие промышленных предприятий, рекордное подорожание энергоносителей; сведение к нулю собственного военного арсенала, кошмарный дефицит бюджета (в Германии – брешь бюджета в 12 млрд евро), в то время как Россия быстро перестроила свою экономику, нашла новые рынки сбыта и расширила экспорт собственной продукции. Во многом этому способствовал «разворот Москвы на Восток».

Словом, от ЕС как экономической державы, остались рожки да ножки. Но все же – они еще есть. А Москва сколачивает антисанкционную коалицию. И, несмотря на санкции, ее экономика продолжает расти: во втором квартале этого года рост ВВП составил 4%, а в первой половине текущего – около 5% (информация подтверждена западными источниками).

Германия же, после длительного периода благоденствия, перебивается с трудом – рост ее ВВП в первом квартале еле дотянул до 0,2%, во втором – вырос всего на 1,10%. Испания и Италия «добрались» до 0,80% и 0,20% соответственно. Подчеркнем, что это официальные данные из указанных стран.

В качестве резюме, опираясь на факты, приведенные выше. Сочетание аморфности, подчинения диктату с военной и нацисткой агрессией, казалось бы – взаимоисключающие «вещи». Однако при всей парадоксальности такой несовместимости – она налицо, но пышно уже не цветет. Понимание того, что США и НАТО – как блок, подчиненный Вашингтону, выкачивающий из Европы материальные и иные ресурсы вплоть до их полного истощения, последовательно гробят еще недавно процветающие европейские страны, уже существует.

Быстрый «стоп» неолиберальной гегемонии вряд ли наступит скоро, как на то рассчитывает Виктор Орбан: Европа слишком увязла в политическом садо-мазо, и выбираться из него будет и трудно, и, что главное – опасно. До тех пор, пока в мире не будет создано мощное движение с победой и утверждением многополярности.

Так что ответ на вопрос, вынесенный в заголовок – ясен: Европа, по большей части, сама виновата в своих бедах в силу чрезвычайной агрессивности и воинственности англосаксов, которым (во главе с Вашингтоном и управляемым им НАТО) слепо подчинились и другие страны альянса – особенно подавляющее большинство «новых» государств Европейского союза.

Так кто уже гробит Европу?

Ирина Джорбенадзе