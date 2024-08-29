Макрон признал ответственность за выдачу французского паспорта Дурову

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью берет на себя ответственность» за предоставление гражданства страны основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом он заявил, выступая в Белграде, передает BFMTV.

«Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным, – отметил он. – Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам».

У Дурова есть гражданство России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. Французский паспорт он получил в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».

Le Monde писала, что у МИД Франции возникли претензии к процедуре получения Дуровым гражданства страны. По данным издания, ведомство сочло невыполненными условия для выдачи ему паспорта как «выдающемуся гражданину».