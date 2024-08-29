Макрон признал ответственность за выдачу французского паспорта Дурову

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью берет на себя ответственность» за предоставление гражданства страны основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом он заявил, выступая в Белграде, передает BFMTV.
«Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным, – отметил он. – Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам».
У Дурова есть гражданство России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. Французский паспорт он получил в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».
Le Monde писала, что у МИД Франции возникли претензии к процедуре получения Дуровым гражданства страны. По данным издания, ведомство сочло невыполненными условия для выдачи ему паспорта как «выдающемуся гражданину».