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Сербия купила партию французских истребителей

Сербия купила партию французских истребителей

Министр обороны Сербии Братислав Гашич и генеральный директор компании Dassault Aviation Эрик Трапье подписали Соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг в ходе визита Эмманюэля Макрона в балканскую республику, сообщает ТАСС.

Делегации двух стран подписали более 10 двусторонних соглашений в различных секторах. Среди документов в том числе фигурирует Соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг, а также Заявление о намерениях между Правительством Республики Сербии и межминистерским делегатом по стратегическому снабжению рудами и металлами Французской Республики о партнерстве и сотрудничестве в области разведки и добычи критически важных и стратегических минеральных сырьевых ресурсов.

По информации СМИ, близких к сербскому правительству, переговоры насчет закупки французских самолетов длились почти три года. Белград намерен получить 10 одноместных истребителей Rafale-C и два двухместных, Rafale-B для передачи Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны республики.

Ожидается, что сделка также будет покрывать закупку вооружений для истребителей, включая авиационные ракеты класса «воздух – воздух» MICA и другие, большей дальности. Кроме того, Белград должен получить виртуальные тренажеры, программу подготовки летных экипажей и инженерно-технического персонала, а также комплексный пакет материально-технического обеспечения приобретаемой авиатехники, рассчитанный на несколько лет.

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