Азербайджан и Таджикистан обсуждают открытие авиасообщения

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В Баку прошла встреча посла Таджикистана в стране Ильхома Абдурахмона с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, в ходе которой был затронут вопрос открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Согласно информации, в ходе встречи они обсудили вопросы обмена опытом внедрения электронного правительства и цифровых технологий, координации сотрудничества в рамках региональных транспортных коммуникаций, в частности, коснулись вопроса увеличения грузопотоков по Среднему транспортному коридору.

По данным ведомства, еще одной темой встречи стало открытие авиарейсов по маршруту Душанбе – Баку – Душанбе.

«Также Абдурахмон и Набиев обсудили участие представителей отраслевого сегмента Таджикистана в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Баку в ноябре текущего года», – говорится в сообщении.