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Иран продолжает накапливать запасы высокообогащенного урана

Иран продолжает накапливать запасы высокообогащенного урана

Иран еще больше увеличил запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к тому, что нужен для создания ядерного оружия, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ.

По информации агентства, с мая Иран произвел еще 22,6 кг обогащенного на 60% урана, общий объем этих материалов составляет теперь 164,7 кг. AP поясняет, что такой уран можно легко обогатить до 90% и получить один из компонентов ядерного оружия.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что Иран не стал пересматривать решение от сентября 2023 года запретить иностранным инспекторам следить за активностью объектов иранской ядерной отрасли. Видеокамеры МАГАТЭ на подобных предприятиях остаются отключены.

Вместе с тем, иранская сторона так и не дала ответов относительно обнаружения ранее частиц урана искусственного происхождения на двух локациях в Тегеране, которые не задекларировали в качестве ядерных объектов.

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