Стало известно, с кем Дуров попросил связаться после задержания

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Основатель Telegram Павел Дуров после задержания 24 августа попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля, пишет AFP со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает BFMTV.

По оценке Forbes, состояние Ниля, владельца крупной сети активов, достигает $10,5 млрд. Ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free, одного из крупнейших французских провайдеров интернет-услуг, компании Monaco Telecom, и Orange Switzerland, а также доля в британской телекоммуникационной компании Vodafone. Кроме того, Ниль — совладелец одного из наиболее известных французских изданий, газеты LeMonde. AFP называет его близким к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Как отмечает AFP, после задержания обвиняемый может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача или, в частности, уведомить о задержании доверенному лицу. В качестве такого доверенного лица Дуров выбрал Ниля. По информации BFMTV, бизнесмену был адресован первый звонок, который сделал основатель Telegram после задержания, но неизвестно, удалось ли им поговорить. Окружение Ниля информацию не прокомментировало.