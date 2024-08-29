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УЕФА вручил Роналду специальный приз

УЕФА вручил Роналду специальный приз

Португальский форвард Криштиану Роналду получил специальный приз от УЕФА как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.

Награждение состоялось в четверг в Монако во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов нового сезона.

Также был награжден итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон — он получил специальный приз от президента УЕФА за «спортивное долголетие и целеустремленность».

Роналду пять раз побеждал в Лиге чемпионов — один раз с «Манчестер Юнайтед» (2008 год) и три раза с мадридским «Реалом» (2014, 2016, 2017, 2018). В общей сложности он забил 140 голов.

39-летний нападающий — единственный, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов, также он семь раз за карьеру становился лучшим бомбардиром сезона в турнире.

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