Си заверил Салливана в готовности налаживать отношения с США

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Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что две великие страны, Китай и США, должны нести ответственность перед историей и мировым сообществом, быть источником стабильности во всем мире и двигателем общего развития, сообщили в МИД Китайской Народной Республики.

Председатель КНР привлек внимание к тому, что мир проходит через изменения, повсюду происходят беспорядки. «Люди хотят открытости и прогресса, а не изоляции и регресса», – подчеркнул политик.

Хотя в двух странах и в китайско-американских отношениях произошли большие перемены, приверженность Китая цели стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений остается неизменной, сказал он.

Приверженность Китая развитию стабильных отношений с США неизменна, Пекин надеется, что Вашингтон будет рассматривать развитие Китая как возможность, а не вызов, заявил председатель КНР.

Цзиньпин отметил, что для Китая остались неизменными принципы взаимодействия с США на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества.