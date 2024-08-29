Азербайджан обсудил развитие торгово-экономических связей с Афганистаном

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Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым провела в городе Термез Республики Узбекистан ряд встреч. Об этом сообщает «Азертадж».

В частности, в ходе визита Шахин Мустафаев также встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и Афганистан связывают исторические и культурные узы.

Отмечено, что Азербайджан всегда вносил вклад в поощрение стабильности и развития в Афганистане как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, решение гуманитарных вопросов.

Состоялось обсуждение перспектив связей в торгово-экономической сфере и в области инвестирования между двумя странами, был выражен взаимный интерес относительно расширения соответствующего сотрудничества. Рассмотрев также возможности сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, стороны констатировали значение развития международного транспортного коридора Лапис-Лазули.

Выражена надежда, что открытие Международного торгового центра «Термез» внесет вклад в расширение торгово-экономических связей с Афганистаном.