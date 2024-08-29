Елизавета II могла скончаться от рака

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В официальном свидетельстве о смерти королевы Великобритании Елизаветы II в качестве причины ухода из жизни указано «из-за старости», однако это оказалось не совсем так. Об этом рассказал доктор богословия и священник Шотландской церкви Йен Гриншилдс, который близко знаком с семьёй британских монархов.

Он заявляет, что на самом деле Елизавета II умерла из-за рака костного мозга. По данным Гриншилдса, королева имела тяжёлую форму онкологического заболевания — миелому. При этом сама королева прекрасно знала о своём диагнозе, и, несмотря на сильные боли, до конца переносила недуг стойко и мужественно.

«У Елизаветы II была форма миеломы — рак костного мозга, — что могло бы объяснить её усталость, потерю веса и те проблемы с подвижностью, о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того её жизни», — рассказал священнослужитель в интервью изданию Оk.