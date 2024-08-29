Иран продолжает накапливать запасы высокообогащенного урана |
Пилот упавшего в Украине F-16 отбивал вражескую атаку (обновлено, фото) |
Макрон и МИД Франции были не в курсе грядущего ареста Дурова |
В ближайшие часы в центре Баку будет ограничено движение транспорта |
Ильхам Алиев приглашен на саммит БРИКС |
Гюлер встретился с близкими шехидов Карабахской войны (фото, видео) |
Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова |
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу |
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении |
Главное Мир

Елизавета II могла скончаться от рака

Елизавета II могла скончаться от рака

В официальном свидетельстве о смерти королевы Великобритании Елизаветы II в качестве причины ухода из жизни указано «из-за старости», однако это оказалось не совсем так. Об этом рассказал доктор богословия и священник Шотландской церкви Йен Гриншилдс, который близко знаком с семьёй британских монархов.

Он заявляет, что на самом деле Елизавета II умерла из-за рака костного мозга. По данным Гриншилдса, королева имела тяжёлую форму онкологического заболевания — миелому. При этом сама королева прекрасно знала о своём диагнозе, и, несмотря на сильные боли, до конца переносила недуг стойко и мужественно.

«У Елизаветы II была форма миеломы — рак костного мозга, — что могло бы объяснить её усталость, потерю веса и те проблемы с подвижностью, о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того её жизни», — рассказал священнослужитель в интервью изданию Оk.

Теги:
Из этой рубрики
Иран продолжает накапливать запасы высокообогащенного урана
Мир

Иран продолжает накапливать запасы высокообогащенного урана

2024/08/29, 21:39
Стало известно, с кем Дуров попросил связаться после задержания
Мир

Стало известно, с кем Дуров попросил связаться после задержания

2024/08/29, 21:32
Елизавета II могла скончаться от рака
Мир

Елизавета II могла скончаться от рака

2024/08/29, 20:56
Макрон и МИД Франции были не в курсе грядущего ареста Дурова
Мир

Макрон и МИД Франции были не в курсе грядущего ареста Дурова

2024/08/29, 20:37
Харрис опережает Трампа
Мир

Харрис опережает Трампа

2024/08/29, 20:31
Маск хочет обеспечить попавших в беду бесплатной связью
Мир

Маск хочет обеспечить попавших в беду бесплатной связью

2024/08/29, 20:28
Экс-замминистра обороны России арестован (обновлено)
Мир

Экс-замминистра обороны России арестован (обновлено)

2024/08/29, 18:36
Бывшую невестку Назарбаева осудили на 12 лет
Мир

Бывшую невестку Назарбаева осудили на 12 лет

2024/08/29, 17:50
Дурову запретили покидать Францию и обязали сдать паспорта
Мир

Дурову запретили покидать Францию и обязали сдать паспорта

2024/08/29, 17:36