Азербайджан представил в Индии свой туристический потенциал (фото)

Представители туристической индустрии Азербайджана при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана впервые принимают участие в выставке BLTM (Business+Leisure Travel and MICE) в индийском Нью-Дели.
Как сообщает Госагентство, на церемонии открытия выставки также присутствовал генеральный исполнительный директор Бюро Флориан Зенгстшмид.
На выставке принимают участие 9 представителей туристической отрасли Азербайджана, в том числе Туристический центр «Шахдаг».
На встречах в формате B2B (Business to Business) с ведущими туристическими компаниями Индии представлена информация о туристических возможностях Азербайджана.