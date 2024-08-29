Анкара выставила условия для нормализации отношений с Дамаском

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В Турции озвучили 4 условия для нормализации отношений с Асадом. Об этом сообщает CNN Türk.

Согласно информации, условия заключаются в следующем:

Очистка Сирии от террористических элементов для сохранения ее территориальной целостности и единства.

Сирия должна достичь реального национального примирения со своим народом в рамках резолюции Совбеза ООН 2254. Возвращение к конституционным переговорам и достижение соглашения с оппозицией.

Создание необходимых условий для безопасного и достойного возвращения беженцев.

Беспрерывное продолжение поставок гумпомощи в районы, находящиеся под контролем оппозиции.