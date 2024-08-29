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Дуров мог заинтересовать МОССАД

Дуров мог заинтересовать МОССАД

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил в беседе с RT, что израильская разведка МОССАД могла интересоваться сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

«Я полагаю, нам надо дождаться официальное подтверждение о приговоре французской стороны, потом посмотреть, что скажут наши дипломаты», — заявил он.

По его словам, утверждение о том, что находившаяся вместе с Дуровым Юлия Вавилова — агент МОССАДа, можно назвать конспирологической теорией.

При этом эксперт допустил, что МОССАД интересуется Дуровым.

«Почему? Это серьёзная фирма, серьёзное сетевое агентство, которое сегодня вышло на вторые и третьи позиции в мире. Кроме того, что оно не находится практически ни под чьим влиянием. Вполне возможно, что и МОССАД могла бы интересоваться этим человеком и поставить его под юридический контроль по сговору с Макроном, почему бы нет», — заключил специалист.

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Дуров мог заинтересовать МОССАД
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Дуров мог заинтересовать МОССАД

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